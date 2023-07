Lastwagen verliert Ladung: Vollsperrung der A1 aufgehoben

Bremen - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 1 bei Bremen am frühen Freitagmorgen einen Teil seiner Ladung verloren.

Zahlreiche PET-Flaschen mussten von der A1 entfernt werden. © NonstopNews / Tim Philipsen

Der Unfall ereignete sich gegen kurz nach 5 Uhr.

Aus bisher ungeklärten Gründen seien auf der Höhe der Anschlussstelle Bremen-Brinkum unzählige PET-Flaschen auf die Straße gefallen, sagte eine Polizeisprecherin.



Die Fahrbahn in Richtung Hamburg musste in dem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. Die Sperrung wurde am Freitagmorgen wieder aufgehoben.