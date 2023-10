Über 10 Kilometer lange Ölspur: A7 mehrere Stunden gesperrt

Göttingen - Die A7 bei Göttingen ist derzeit in Richtung Kassel voll gesperrt. Grund dafür ist eine über zehn Kilometer lange Ölspur.

Die A7 musste in Höhe Göttingen in Fahrtrichtung Kassel für stundenlange Säuberungsarbeiten gesperrt werden. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Schon wieder sorgt eine Verunreinigung auf der A7 für eine stundenlange Vollsperrung. Sogar der Regen spielt dabei eine große Rolle.

Wie die Polizeiinspektion Göttingen berichtet, wurde am heutigen Donnerstagvormittag eine Ölspur auf der B27 in Göttingen an der Einmündung Knochenmühle entdeckt.

Sie verläuft über die A7 weiter über die Kasseler Landstraße und Endet in Rosdorf.

Einsetzender Regen verschlimmerte die Situation und hat die Ölspur über mehrere Fahrspuren verteilt. Zu gefährlich für Autofahrer!

Deshalb seien umfangreiche Reinigungsarbeiten nötig, die stundenlang andauern. Wann die Sperrung in Richtung Süden wieder aufgehoben wird, konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, ist ebenso unbekannt. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut dem ADAC müssen Autobahnfahrer vor Göttingen mit einer Verzögerung von über einer Stunde rechnen. Der Verkehr staut sich dort auf mehreren Kilometern.