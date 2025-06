Viel Verkehr rund um Fronleichnam: Hier drohen lange Blechlawinen

Hinzu kommt, dass in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien zu Ende gehen. Der Rückreiseverkehr erreicht dann am Wochenende seinen Höhepunkt.

Am Sonntag treffen Kurzurlauber auf der Autobahn auf den Rückreiseverkehr der Pfingsturlauber. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Auf diesen Strecken in Deutschland kommt es voraussichtlich in beiden Richtungen zu viel Verkehr in den kommenden Tagen. Nur am Freitag soll es vergleichsweise ruhig bleiben.

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Oberhausen

A4 Görlitz - Dresden - Chemnitz

A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg

A6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim

A7 Flensburg - Hamburg/Füssen - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Leipzig

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 Garmisch-Partenkirchen - München

A96 Lindau - München

A99 Umfahrung München

Da Fronleichnam in Österreich und der Schweiz ebenfalls ein Feiertag ist, besteht auch auf den klassischen Urlauberrouten wie der Brenner-, Inntal- und Tauernautobahn sowie der Schweizer Gotthard-Route Staugefahr.