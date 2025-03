Streich mit Folgen: Jugendliche spannen Absperrband über Straße, dann kracht es

Dass ihre Tat eine solch fatale Kettenreaktion nach sich zieht, nahmen zwei Jugendliche offenbar billigend in Kauf. (Symbolbild) © 123RF/smykprod

Am Samstagabend habe ein Zeuge gegen 22.30 Uhr in der Marktstraße beobachtet, wie die beiden Jugendlichen ein Absperrband auf die Straße in Pfullendorf (Kreis Reutlingen) legten, teilte die Polizei mit.

Als eine 28-Jährige mit ihrem VW heranfuhr, sollen sie das Band ruckartig auf Brusthöhe gespannt.



Die Autofahrerin habe sich erschrocken und stark gebremst, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines VW hinter ihr legte ebenfalls eine Vollbremsung hin, fuhr aber trotzdem auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Jugendlichen konnten laut Polizei flüchten. Der Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt, die Autos waren nicht mehr fahrbereit.