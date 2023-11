Stromschlag trifft 17 Sportlerinnen beim Training: Polizei ermittelt

Aerzen - In einer Sporthalle im niedersächsischen Aerzen haben bei einem Training 17 junge Rollschuhläuferinnen offenbar einen elektrischen Schlag erlitten.

Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Bad Pyrmont sagte, wurden drei Mädchen nach dem Vorfall vom Sonntag zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Schwerverletzte habe es nicht gegeben, betonte sie.

Die Ursache des Geschehens war unklar, Untersuchungen von Polizei und Stadtverwaltung liefen. Nach Angaben der Sprecherin schloss die Polizei einen technischen Defekt laut bisherigem Ermittlungsstand ebenso aus wie eine Straftat.

Demnach hielten sich die 17 Rollschuhläuferinnen im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren beim Einüben einer Choreografie an den Händen, als sie gleichzeitig eine Art elektrischen Schlag verspürten.