22.08.2024 14:53 Sturz nahe Neuschwanstein: Bergsteigerin verliert in Klinik Kampf um Leben

Unfall während einer Bergtour am Tegelberg nahe Schloss Neuschwanstein in Bayern: Eine Frau ist nach einem Sturz in die Tiefe in einem Krankenhaus gestorben.

Von Jan Höfling

Schwangau - Folgenschwerer Unfall während einer Bergtour am Tegelberg nahe Schloss Neuschwanstein in Bayern: Eine 23 Jahre alte Frau hat nach einem Sturz in die Tiefe in einem Krankenhaus den Kampf um ihr Leben verloren. Die Bergrettung konnte die Frau (†23) nach dem Unfall am Tegelberg nahe Schloss Neuschwanstein in eine Klinik bringen. Dort starb sie jedoch. © Alex Forstreuter/dpa Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag mitteilte, erlag die Bergsteigerin am gestrigen Mittwoch ihren schweren Verletzungen. Die 23-Jährige war am 15. August mit drei weiteren Personen bei dem anspruchsvollen Kletteraufstieg rund 70 Meter abgestürzt und nach der Bergung durch Einsatzkräfte der alarmierten Bergwacht mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden. Vor Ort im Einsatz befanden sich in der vergangenen Woche neben den Einsatzkräften der Füssener Bergwacht auch zwei der Alpinen Einsatzgruppen der Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Hergang durch die Beamten dauern an.

