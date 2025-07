04.07.2025 12:59 Suff-Fahrer knallt in Mercedes, auf der Wache randaliert er richtig

In Bergisch Gladbach ist ein 27-Jähriger mitten in der Nacht in den Wagen eines Mannes gekracht. Auf der Wache verletzte er im Anschluss zwei Beamte.

Von Maurice Hossinger

Bergisch Gladbach - Vor den Toren Kölns hat in der Nacht zu Donnerstag ein 27 Jahre alter Suff-Fahrer für reichlich Unmut bei einem Autobesitzer und der Polizei gesorgt. Alles in Kürze Suff-Fahrer rammt Mercedes in Bergisch Gladbach.

27-Jähriger flieht vor dem Besitzer, wird jedoch festgehalten.

Alkoholtest ergibt 2 Promille im Blut.

Mann randaliert auf Polizeiwache und beleidigt Beamte.

Wie es von den Beamten heißt, soll der Mann gegen 2.30 Uhr im Weidenbuscher Weg in Bergisch Gladbach mit seinem weißen Kia in einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz gebrettert sein. Lediglich der laute Knall habe den Besitzer und zeitgleich auch Melder des Crashs aus dem Schlaf gerissen. Als dieser den 27-Jährigen kurz darauf vor der Haustür zur Rede stellen wollte, nahm der die Beine in die Hand und versuchte, zu flüchten. Allerdings hatte er die Rechnung ohne den verärgerten Anwohner gemacht. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Mann den Betrunkenen fest. Ein später durchgeführter Alkoholtest sorgte schließlich für Gewissheit: Der 27-Jährige war mit rund zwei Promille im Blut unterwegs. Auf der Polizeiwache in Bergisch Gladbach sollte ihm außerdem Blut abgenommen werden. Damit schien der Unfallverursacher anscheinend aber überhaupt nicht einverstanden zu sein. Er beleidigte die Beamten, leistete heftigen Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Für den Moment der Blutabnahme wurde er kurzzeitig fixiert, im Anschluss landete er in der Ausnüchterungszelle. Auf ihn kommen laut Polizei "diverse Anzeigen" zu.

Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis