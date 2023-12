Mann verliert Kontrolle über 400.000-Euro-Ferrari und kracht in Gegenverkehr

Tanne - Ärgerlicher Crash im Landkreis Harz: Ein 36-Jähriger verlor am Freitag bei winterlichen Wetterverhältnissen die Kontrolle über seinen Ferrari und krachte in den Gegenverkehr.

Der hochpreisige Ferrari hat einige Blessuren davongetragen. © Polizeirevier Harz

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geschah das Unglück gegen 14 Uhr auf der K1353 zwischen Elend und Tanne.

Der Ferrari-Fahrer aus Frankfurt am Main habe in einer Rechtskurve plötzlich keine Kontrolle mehr über seinen 400.000(!)-Euro-Wagen gehabt und krachte in einen entgegenkommenden Mitsubishi.

Dieser kam daraufhin von der Straße ab und erst im Graben wieder zum Stehen. Der Fahrer (60) aus Schierke erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in Harzklinikum Quedlinburg gebracht.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro, wobei etwa 50.000 Euro allein auf den Ferrari entfielen. Ob der Unfallverursacher zu schnell auf der schneeglatten Straße unterwegs war, ist nicht bekannt.