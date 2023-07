Tödlicher Badeunfall auf Sylt: Urlauber wird Opfer von gefährlicher Unterströmung

Vor dem Strand in Wenningstedt auf Sylt ereignete sich der tödliche Badeunfall. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Gegen 8.40 Uhr geriet ein 85-jähriger Urlauber in der Nordsee vor Wenningstedt auf Sylt beim Baden offenbar in eine gefährliche Unterströmung, dies teilte die Polizei Flensburg gegen Mittag mit.

Ein 38-jähriger Urlauber soll versucht haben, dem Mann zu helfen, geriet den Angaben zufolge jedoch selbst in Lebensgefahr und konnte sich nur mit Mühe und Not an den Strand retten. Er wurde mit starken Unterkühlungen in die Nordseeklinik gebracht.

Ein 22-jähriger Surfer habe ebenfalls versucht, dem 85-Jährigen zur Hilfe zu eilen, konnte diesen jedoch nicht mehr auffinden.

Bis 10 Uhr verlief eine groß angesetzte Suchaktion inklusive des Seenotrettungsschiffes "Pidder Lüng" und eines Hubschraubers der Luftrettung "Northern Rescue" negativ.