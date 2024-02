Tödlicher Baum-Crash: Beifahrerin (95) wird aus Auto geschleudert

Für die Beifahrerin (†95) kam jede Hilfe zu spät. © Christian Pörschmann/-/

Laut Polizei krachte das Auto mit einer 89 Jahre alten Frau am Steuer am Sonntagnachmittag um 15.20 Uhr gegen einen Baum. Anschließend habe sich der Wagen mehrfach überschlagen, wie es weiter hieß. Der Wagen blieb dann auf dem Dach liegen.

Bei dem Crash sei die 95-Jährige aus dem Auto geschleudert worden, so die Polizei. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch vor Ort.

Die Fahrerin wurde den Angaben nach in dem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie. Die Frau kam schwer verletzt per Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus. Ein Richter ordnete den Angaben nach eine Blutprobe bei ihr an.

Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für etwa vier Stunden gesperrt.