Tödlicher Unfall am Zebrastreifen: Radfahrer (†) von Müllwagen erfasst

Flensburg - In Flensburg ( Schleswig-Holstein ) hat es einen tödlichen Unfall an einem Fußgängerüberweg gegeben. Für einen 79 Jahre alten Radfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich an einem Zebrastreifen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, hatte sich der Unfall bereits am Mittwoch gegen 12.50 Uhr in der Richard-Wagner-Straße ereignet.

Der Radfahrer sei an einem Zebrastreifen von einem Müllwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden später in einem Krankenhaus verstarb.

Ersten Erkenntnissen nach war das Opfer nicht unter den Müllwagen geraten, sondern mit dem Fahrrad dagegen gefahren. Durch den Aufprall erlitt er die tödlichen Verletzungen.

Zum eigentlichen Unfallhergang gibt es aktuell aber noch viele offene Fragen: "Wer war zuerst da und wer hatte Vorrang. Da gibt es noch Widersprüche", so ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Man hofft nun, dass sich Zeugen und Ersthelfende bei der Polizei melden, um den Unfallhergang weiter rekonstruieren zu können. Für die Unfallaufnahme wurde die Richard-Wagner-Straße am Mittwoch im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.