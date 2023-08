Tödlicher Unfall! Autofahrer nach Kollision mit Bäumen eingeklemmt

Auf der Kreisstraße 2362 verunglückte der 39 Jahre alte Autofahrer tödlich. © Fabian Koss/onw-images/dpa

Laut Polizeipräsidium Heilbronn fuhr ein 39-jähriger Mann gegen 9.51 Uhr die K2362 zwischen Waldenburg und Sailach entlang, geriet dabei in einer Linkskurve zu weit nach rechts und kam von der Fahrbahn ab.

Der DaimlerChrysler kollidierte mit mehreren Bäumen, und überschlug sich mehrfach.

Als das Auto liegenblieb, wurde der 39-Jährige eingeklemmt und erlag schließlich noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraße 2362 in Baden-Württemberg musste komplett gesperrt werden, dauerte am Mittag noch an.

Wie die Polizei mitteilt, entstand schätzungsweise ein Gesamtsachschaden von rund 17.000 Euro.