Tödlicher Unfall: Fußgänger läuft bei Dunkelheit plötzlich auf Straße

Die Straße wurde nach dem Unfall von der Polizei für mehrere Stunden gesperrt. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizeiinspektion Oberbayern Süd am Samstag mitteilte, kam es am Freitag gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße von Gars am Inn in Richtung Jettenbach zum Unfall.

Bei Wasserfeld trat ein dunkel gekleideter Fußgänger (48) unvermittelt auf die Straße. Ein heranfahrender 39-Jähriger erkannte den Mann zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Das Auto erfasst den Mann.

Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch am Unfallort.

Die Straße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.