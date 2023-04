Tödlicher Unfall im Kirnitzschtal: Rentner prallt gegen Baum - Beifahrerin (83) sofort tot!

Sebnitz - Tragischer Unfall im Kirnitzschtal. Ein Rentner (85) verlor die Kontrolle über sein Auto und raste gegen einen Baum. Für seine 83-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort.

Der tödliche Unfall passierte auf der kurvenreichen Kirnitzschtal Straße. © Marko Förster

Wie die Polizei gegenüber TAG24 sagte, passierte der tödliche Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kirnitzschtalstraße in der Sächsischen Schweiz.

Demnach war der 85-Jährige gegen 15.30 Uhr in seinem Skoda Roomster von Hinterhermsdorf kommend in Richtung Bad Schandau unterwegs. Nach einer Kurve passierte das Unglück: Das Auto mit Pirnaer Nummernschild, kam von der Straße ab, verzog nach rechts und prallte genau gegen einen Baum.

Sofort eilten die Retter an die Unfallstelle, leiteten Rettungsmaßnahmen ein. Doch für die 83-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät: Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 85-Jährige wurde schwer verletzt, er kam in ein Krankenhaus.

Am Skoda entstand Totalschaden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr mit Sand gebunden. Ein Abschleppunternehmen hievte das Wrack später von der Fahrbahn.

Für die Dauer des Einsatzes war die Kirnitzschtal Straße für den Verkehr gesperrt. Gegen 20.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Warum es zum Unfall kam, soll nun geklärt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt.