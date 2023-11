Tödlicher Unfall in 30er-Zone: Autofahrer flüchtet

Delmenhorst - Nach einem tödlichen Unfall in Delmenhorst ist ein Autofahrer geflüchtet, ohne sich um den sterbenden Mann zu kümmern.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.(Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie genau sich der Crash am Sonntagabend in einer 30er-Zone in einem Wohnviertel abspielte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Für den überfahrenen Fußgänger kam jede Hilfe zu spät.

Der Fahrer flüchtete nach Zeugenaussagen in einem dunklen SUV.