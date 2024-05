05.05.2024 16:35 5.632 Tödlicher Unfall in Gelsenkirchen: Siebenjähriger gerät unter Straßenbahn!

In Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) kam es am heutigen Sonntag zu einem tödlichen Unfall, an dem ein siebenjähriger Junge beteiligt war.

Von Max Patzig

Gelsenkirchen - In Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) kam es am heutigen Sonntag zu einem tödlichen Unfall, an dem ein siebenjähriger Junge beteiligt war. Die Polizei sicherte am Unglücksort Spuren. (Symbolbild) © dpa/Benedikt Spether Wie die Polizei gleich am Nachmittag mitteilte, kam es gegen 14.17 Uhr zu dem Drama, bei dem das Kind von einer Straßenbahn erfasst und darunter eingeklemmt wurde. Demnach lief der Junge auf Höhe der Uechtingstrasse achtlos über die Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Schalke-Nord. Die rasch verständigte Feuerwehr begann sofort mit der Bergung des Siebenjährigen. Doch auf dem Weg ins Krankenhaus starb der Grundschüler. Unfall Tödlicher Unfall in Oberbayern: Junger Motorradfahrer verliert Kontrolle beim Überholen Viele Schaulustige hätten sich am Unfallort versammelt, während die Ermittler Spuren sicherten, berichtete die Polizei. Auch Angehörige sollen vor Ort und somit Zeugen des tödlichen Unfalls gewesen sein. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Sie sollen sich telefonisch (0209/2656200, 0209/3652160) melden.



