Tödlicher Unfall: Motorradfahrer kracht frontal in Linienbus

Nürnberg - Ein Motorradfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Nürnberg ums Leben gekommen.

Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © vifogra / Haubner

Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige mit seiner KTM-Maschine gegen 5 Uhr auf der Frankenstraße vom Dianaplatz kommend in Richtung Bayernstraße unterwegs. Auf Höhe der Markgrafenstraße geriet er demnach aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen Linienbus der VAG.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Da der Bus sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf Betriebsfahrt befand, waren keine Fahrgäste an Bord. Der Busfahrer blieb unverletzt erlitt jedoch einen Schock.

Die Frankenstraße wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen.