Tödlicher Unfall: Junger Mann kollidiert mit Baum und kann sich nicht mehr retten

Sein Auto kollidierte gegen 21.20 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen mit einem Baum auf der K41 und geriet in Brand, so die Polizei in der Nacht.

Der Mann konnte sich demnach nicht mehr aus seinem Wagen befreien.

Der Aufprall muss heftig gewesen sein, da Fahrzeugteile über weite Strecken verstreut lagen.

Die betroffene Kreisstraße war in der Nacht für über vier Stunden voll gesperrt.