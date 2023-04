Tödlicher Unfall: Mann kollidiert mit geparktem Transporter und stirbt

Walsrode - Im niedersächsischen Walsrode ist es am frühen Sonnabend zu einem Unfall mit Todesfolge gekommen.

Der Autofahrer kam von der Straße ab, flog über die Böschung und prallte gegen einen abgestellten Transporter. © Feuerwehr Walsrode

Ein 42-Jähriger ist in Walsrode mit seinem Auto von der Straße abgekommen, über die Böschung eines Autohauses geschleudert worden und mit einem geparkten Transporter kollidiert.

Bei dem Aufprall am frühen Samstagmorgen wurde der Mann aus dem Heidekreis so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.