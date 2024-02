Tödliches Unglück: Autofahrer (†59) kracht gegen Laterne und stirbt

Rettungskräfte versorgten den verletzten 59-Jährigen, doch er erlag später seinen Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Sonntagmorgen gegen 9.40 Uhr in der Bismarckstraße in Bitterfeld.

Demnach sei der aus Bitterfeld-Wolfen stammende Mann in seinem Renault-Kleintransporter aus Richtung Brehnaer Straße in Richtung Friedensstraße gefahren, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht sei.

Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dort sei er am Montagvormittag gestorben.