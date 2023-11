Tragischer Unfall: Entlaufenes Rind im Harz von Zug erfasst!

Vienenburg - Ein entlaufenes Rind ist im Harz von einem Zug erfasst worden. Die Regionalbahn kam trotz einer Schnellbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Das Tier gehörte zu der Herde, die im Sommer in Südniedersachsen ausgebüxt war. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen sei das Tier zunächst weggelaufen, aber später an seinen Verletzungen gestorben. Menschen wurden demnach bei dem Zwischenfall in der Nähe von Vienenburg bei Goslar (Niedersachsen) nicht verletzt.

Das Tier war den Angaben nach Teil einer Herde mit 15 Tieren, die bereits seit einigen Wochen entlaufen ist.

Der 52 Jahre alte Halter der Rinder aus Sachsen-Anhalt gab an, er bekomme seine Tiere nicht wieder eingefangen und habe bereits eine Abschussgenehmigung beantragt.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bahnstrecke nördlich von Goslar wurde wegen des Unfalls etwa zwei Stunden gesperrt. Der Zug, der mit dem Tier verunfallte, konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Vorerst dürfen Züge in dem Unfallbereich wegen der noch herumlaufenden Tiere nur Schritttempo fahren.