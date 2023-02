Tragischer Unfall im Harz: Audi-Fahrer kracht frontal gegen Baum und stirbt

Ein Audi ist am Montag im Harz frontal gegen einen Baum gekracht, der Fahrer (†62) starb. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg / Harz

Wie die Polizei mitteilte, geschah das tragische Unglück auf der Bundesstraße gegen 13.15 Uhr zwischen der Stadt Blankenburg und dem Ortsteil Hüttenrode.

Demnach war der 62-jährige Magdeburger mit seinem Audi aus Hüttenrode kommend unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und dort frontal gegen einen Baum krachte.

Der Mann sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, so die Behörde weiter.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch Feuerwehren aus der Umgebung wurde die B27 in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt.