Tragischer Unfall in Oberbayern: Rollerfahrer (†18) kracht gegen Lkw und stirbt

Garching an der Alz - Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Oberbayern ums Leben gekommen. Sein 19 Jahre alter Sozius überlebte schwer verletzt.

Der 18-Jährige verstarb noch in der Unfallnacht in einer Klinik. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der Jugendliche aus dem Landkreis Altötting war am Mittwoch gegen 23.20 Uhr mit seinem Yamaha-Roller in Garching an der Alz auf der Frank-Caro-Straße unterwegs. Ein 19-Jähriger fuhr auf der Sitzbank mit. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Aus zunächst unklaren Gründen krachte der Rollerfahrer gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer samt Roller unter dem Lastwagen eingeklemmt, sein Sozius wurde vom Roller geschleudert.

Der 18-Jährige erlag seinen Verletzungen noch in der Unfallnacht im Innklinikum Altötting. Der 19 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt, er befindet sich im Krankenhaus.