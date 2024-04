Tragischer Unfall in Oberbilk - Jugendliche stürzt aus Fenster und stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf - Im Stadtteil Oberbilk hat sich am Samstagabend ein tragisches Unglück ereignet, durch das eine Jugendliche ihr Leben verlor.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu dem tragischen Unfall aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, sei das Mädchen am gestrigen Abend aus dem Hotelzimmerfenster aus dem sechsten Stock in die Tiefe gestürzt.

Dabei zog sie sich zunächst lebensgefährliche Verletzungen zu. Wenige Stunden später starb sie allerdings in einem Krankenhaus.

Den Angaben der Beamten zufolge kann zum jetzigen Zeitpunkt sowohl ein Fremdverschulden als auch Suizid ausgeschlossen werden.

Um welches Düsseldorfer Hotel es sich handelt, ist nicht bekannt.