Tragischer Unfall: Mann begeht Fahrerflucht, nachdem er eine Frau erfasste

Am Dienstag beging ein Mann in New York Fahrerflucht, nachdem er eine Frau auf einem Zebrastreifen angefahren hatte.

Von Janina Rößler

New York City - Eine Passantin aus New York City ist am Dienstag auf tragische Weise ums Leben gekommen, als sie beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst wurde. In New York wurde eine Frau von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © 123rf/vankok Als die 30-Jährige gegen 18 Uhr den Fußgängerüberweg überqueren wollte, bemerkte sie, wie ein blauer SUV, an einer Kreuzung, auf sie zuraste, berichtet die New York Post. Er versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, doch ein schwarzer Toyota, der von einer anderen Seite kam, streifte den Jeep. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern und erfasste die junge Frau erfasste, wodurch sie mit voller Wucht gegen ein geparktes Auto gedrückt wurde. Unfall Unfall mit zwei Schwerverletzten: Mercedes schleudert Trike-Fahrer gegen Fußgänger Nach Angaben der New Yorker Polizei (NYPD) sprang der Fahrer des Jeeps kurz darauf aus dem Auto, nahm wohl noch einige Gegenstände aus dem Wagen und flüchtete dann vom Tatort. Die Passantin wurde wenig später in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie für tot erklärt wurde. Welches Fahrzeug Vorfahrt hatte oder ob eines eine rote Ampel überfahren hatte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 123rf/vankok