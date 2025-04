Tragischer Unfall südlich von Leipzig: 18-Jähriger kracht gegen Baum und stirbt

Auf der B7 im Landkreis Leipzig kam es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Leipziger Polizei am Freitag mitteilte, kam es gegen 14.05 Uhr auf der B7 in Frohburg zu dem tödlichen Unglück.



Dort sei der Fahrer des Kia Rio auf der Rodaer Dorfstraße von Streitwald kommend in Richtung Roda unterwegs gewesen - doch in einer Rechtskurve an der Einmündung zur Alten Geithainer Straße sei der 18-Jährige mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Die Folgen: Das Auto sei über den Bereich der dortigen Bushaltestelle gefahren und schließlich frontal gegen den Baum geknallt.

"Nach derzeitigen Ermittlungen war eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache dafür", so die Polizei weiter.

Der 18-Jährige sei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen.