Tragisches Unglück: Kleinkind verbrüht sich ein Drittel der Haut mit heißem Wasser

Das schwer verletzte Kind wurde vom Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Polizei berichtete am Sonntag vom tragischen Unfall, der sich am Samstagabend in Ettringen, Ortsteil Siebnach, ereignet hat.

Der einjährige Junge zog einen Topf von einer Fensterband und wurde von dessen Inhalt überschüttet.

Den Angaben zufolge verbrannte er sich so 35 Prozent der Haut.

Nach einer Erstversorgung vor Ort, wurde der Kleine von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen.

Die Feuerwehr musste davor einen Landeplatz in der Nähe der Unfallwohnung ausleuchten.