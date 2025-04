Traktor kippt in Kreisverkehr um: Jetzt sucht die Polizei zwei bestimmte Autofahrer

Kerpen - Nach einem Unfall in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) mit einem Traktor ist die Polizei auf der Suche nach zwei weiteren mutmaßlich beteiligten Autofahrern.

Die Unfallstelle in Kerpen-Brüggen blieb für mehrere Stunden gesperrt. © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ein 23-jähriger Traktor-Fahrer war nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr in den Kreisverkehr der L495 und Heerstraße (L163) im Kerpener Ortsteil Brüggen gefahren, wobei zeitgleich jedoch ein silberner SUV und ein weiteres Auto in den Kreisverkehr einfuhren.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 23-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge auf die Innenseite des Kreisverkehrs ausgewichen, wobei jedoch der Anhänger des Traktors ins Schleudern geriet und auf Höhe der Kreisverkehrsausfahrt Richtung Gymnich schließlich umkippte.



"Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sperrten den betroffenen Bereich bis etwa 21.30 Uhr ab", schilderte ein Polizeisprecher.

Zu etwaigen Verletzungen des Traktor-Fahrers machten die Beamten zunächst keine Angaben.