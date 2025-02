Trümmerfeld auf Landstraße bei Waghäusel: Toyota-Fahrer stirbt am Unfallort

Auf der Straße entstand ein Trümmerfeld. © René Priebe / PR -Video

Ein 55-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Freitag gegen 13.20 Uhr die L560 in Richtung Waghäusel. In einer Linkskurve kam er jedoch von der Fahrbahn ab.

Eine Frontalkollision mit einem Laster auf der Gegenspur konnte nicht mehr verhindert werden.

Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Autofahrer tun. Der schwerst verletzte 55-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt.