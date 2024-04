Umgekippter Müllwagen in Grevenbroich sorgt für stundenlange Vollsperrung

Grevenbroich - Ein umgekippter Müllwagen hat am Mittwochnachmittag (24. April) in Grevenbroich einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.

Bei einem Ausweichmanöver landete der Müllwagen am Mittwochnachmittag (24. April) im Grünstreifen und kippte auf seine rechte Seite. © Patrick Schüller

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Lastwagen der Grevenbroicher Entsorgungsbetriebe gegen 16 Uhr auf der L142 in Richtung Neuss unterwegs, als er in Höhe von Gut Neuhaus einem entgegenkommenden Bus plötzlich ausweichen musste.

Bei dem Manöver geriet der Müllwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Grünstreifen. In der Folge kippte der Wagen auf seine rechte Fahrzeugseite.

Der Bus entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich glücklicherweise selbstständig befreien und blieben unverletzt. Es entstand allerdings ein hoher Sachschaden.