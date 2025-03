Als die Bremsen versagen, bringt er brennenden BMW zum Stehen: Hyundai-Fahrer wird zum Helden

Remscheid - Die Remscheider Feuerwehr musste am Sonntagmittag zu einem Großeinsatz auf die A1 ausrücken. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge und über 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Schon vor Eintreffen am Einsatzort bemerkten die Feuerwehrleute eine dichte Rauchsäule. © Feuerwehr Remscheid

Gegen 13.45 Uhr erreichte die Leitstelle der Notruf, dass ein BMW zwischen den Anschlussstellen Remscheid und Wermelskirchen in Fahrtrichtung Köln in Vollbrand steht. Das berichtet die Feuerwehr am Sonntagnachmittag.

Demnach lag ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt bei dem Wagen vor, weswegen er bereits während der Fahrt Feuer gefangen hatte. Darüber hinaus konnte der Fahrer das Auto trotz mehrfacher Versuche nicht abbremsen.

Zum Helden des Tages wurde dann ein Hyundai-Fahrer. Als der nämlich die missliche Lage des BMWs bemerkte, entschloss er sich, einzugreifen und positionierte seinen Wagen kurzerhand vor das brennende Fahrzeug, um es so kontrolliert zum Stehen zu bringen.

"Dank seines schnellen und entschlossenen Handelns konnte Schlimmeres verhindert werden", betont die Feuerwehr und ergänzt: "Glücklicherweise konnten alle acht Fahrzeuginsassen ihre Fahrzeuge rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten."

Das Feuer selbst konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Außerdem wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden, um Umweltschäden zu vermeiden.