Betrunkener Amazon-Fahrer fährt auf A1 in Gegenverkehr: Zwei Verletzte!

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 37-jähriger Mann am späten Montagabend mit einem Amazon-Transporter zunächst in Richtung Fehmarn, wendete aus ungeklärter Ursache im Bereich der Baustelle an der Anschlussstelle Reinfeld und fuhr wieder in Richtung Hamburg auf die Fahrbahn auf, wie die Polizei mitteilte.

Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Dabei wurden dessen 24-jähriger Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der 37 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,85 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der vorgelegte Führerschein des 37-Jährigen war nach ersten Ermittlungen in Deutschland nicht gültig.

Für die Bergungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Norden etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.