Brennender Lastwagen führt zu Vollsperrung auf A1 in Hamburg

Hamburg - Die A1 war am Montagabend in Hamburg kurzzeitig voll gesperrt.

Der Lastwagen brannte lichterloh. © Lars Ebner

Dort geriet ein Lastwagen gegen 19.59 Uhr in Höhe Billstedt in Fahrtrichtung Süden in Brand.

Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die A1 zwischen Hamburg-Billstedt und Hamburg-Öjendorf in beide Richtungen gesperrt, teilte die Polizei mit.

Es kam zu teils langem Stau.

Nach kurzer Zeit konnte die Fahrbahn in Richtung Norden wieder freigegeben werden.

Am späten Abend war die Strecke in Richtung Süden noch in Höhe Billstedt gesperrt.

Der Verkehr wird dort von der A1 abgeleitet und über die B5 hinter der Einsatzstelle wieder auf die Autobahn geführt.