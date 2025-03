Drei Tote bei Horror-Unfällen auf A1: Strecke gesperrt, Beteiligte geflüchtet

Bei drei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A1 im Bereich Dinklage starben am Dienstag drei Menschen. Die Situation war lange unübersichtlich.

Von Oliver Wunder

Dinklage - Schlimme Bilder auf der A1 in Niedersachsen: Bei drei aufeinanderfolgenden Unfällen im Bereich Dinklage starben am Dienstag drei Menschen. Die Situation war lange unübersichtlich. Die A1 ist in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Die Polizei setzte Hunde zur Suche nach den geflüchteten Autoinsassen ein. © Jörn Hüneke Zuerst stieß gegen 5.20 Uhr ein Audi aus Polen mit einem vorausfahrenden Sattelzug zusammen, teilte die Polizei mit. Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Hamburg etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Lohne/Dinklage. Bilder vom Unfallort zeigen, dass der Wagen gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Die Polizei geht davon aus, dass drei Personen in dem Auto saßen und das Wrack nach der Kollision verlassen haben. Ein VW erfasste einen Insassen noch auf der Fahrbahn. Die Person starb. Der VW krachte in die Leitplanke auf der rechten Seite. Dabei erlitt der 55-jährige Fahrer aus Osnabrück schwere Verletzungen, er kam in eine Klinik. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Von den anderen beiden – möglicherweise verletzten – Insassen des Audi fehlt jede Spur. Sie flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei setzte einen Hubschrauber, Drohnen der Feuerwehr sowie Suchhunde ein, um sie aufzuspüren. Bis zum Nachmittag konnten sie nicht aufgespürt werden. Wieso die Personen flüchteten, ist völlig unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, sie sofort anzurufen, wenn Verletzte rund um den Motorpark Lohne und Dinklage gesichtet werden.

Aus diesem Audi stiegen drei Personen aus, eine wurde noch auf der Fahrbahn von einem Auto überfahren. © Jörn Hüneke

Tödlicher Unfall im Stau auf A1 mit mehreren beteiligten Lastwagen

Im Rückstau kam es zu einem tödlichen Lastwagen-Unfall. © Jörn Hüneke Der zweite tödliche Unfall geschah wegen des Staus, der sich aufgrund des ersten Unglücks gebildet hatte. Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer aus Bramsche bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr auf der rechten Spur auf einen anderen Sattelzug auf. Dieser wurde auf den Brummi vor ihm und der auf das Gespann davor geschoben, sodass am Ende vier Lkw in den Unfall verwickelt waren. Der 53--jährige Unfallverursacher wurde in seiner Fahrerkabine eingeschlossen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er am Unfallort starb. Zudem wurde ein Lastwagenfahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Ein 31-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der bei der Unfall ganz vorne stehende 45 Jahre alte Brummifahrer blieb unverletzt.

Dritter tödlicher Unfall auf A1 ebenfalls im Rückstau