03.12.2023 11:31 Eisplatten krachen von Brücke: A1 Richtung Köln vermutlich noch bis Montag gesperrt

Am Sonntag ist die A1 in Wuppertal in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden, weil dort Eisplatten von einer Brücke gefallen sind.

Wuppertal - Weil Eisplatten von einer Brücke gefallen sind, ist die A1 bei Wuppertal in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Die Strecke soll voraussichtlich noch bis Montagmorgen gesperrt bleiben. (Symbolbild) © David Young/dpa Es sei niemand zu Schaden gekommen, informierte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Autofahrer hätten gemeldet, dass Eis herunterfiele, berichtete der Sprecher. Die Autobahn ist deswegen seit Samstagabend zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und Wuppertal-Ronsdorf gesperrt. Die Sperrung soll nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich noch bis Montagmorgen (4. Dezember), 5 Uhr, bestehen bleiben. Ein Spezialunternehmen sei beauftragt worden, die Eiszapfen von der Blombachtalbrücke zu entfernen. Erstmeldung vom 3. Dezember, 10.20 Uhr; zuletzt aktualisiert: 11.31 Uhr

Titelfoto: David Young/dpa