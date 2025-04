Lastwagen kracht auf A1 in Leitplanke und kippt um: War der Fahrer betrunken?

Hamburg - Schwerer Unfall auf der A1 ! Am Samstagabend ist ein Lastwagen kurz vor der Anschlussstelle Hamburg-Harburg in die Leitplanke gekracht und umgekippt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Lastwagen war in die Leitplanke gekracht und auf die Seite gekippt. © Lenthe-Medien/Presang

Der Lastwagen war in Richtung Norden unterwegs, als er gegen 21.20 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in die Leitplanke krachte. In der Folge kippte er auf die Beifahrerseite und hinterließ ein riesiges Trümmerfeld.

Der Fahrer hatte dabei großes Glück. Er muss zwar von der Feuerwehr über seine Kabine gerettet werden, erlitt aber nur leichte Verletzungen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer aber unter Alkoholeinfluss gestanden haben.