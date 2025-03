Polizisten wollen vermisstes Kind in Obhut nehmen: Familie attackiert Beamte

Ostholstein - Drei Polizisten sind während einer Verkehrskontrolle auf der A1 angegriffen und verletzt worden, als sie eine vermisste 13-Jährige in Obhut nehmen wollten.

Während einer Verkehrskontrolle am Samstag auf der A1 sind drei Polizisten verletzte worden. © Peter Kneffel/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hatten die Beamten am Samstagabend einen Transporter in der Nähe von Neustadt (Kreis Ostholstein) gestoppt.

Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass sich ein 13-jähriges Mädchen aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Begleitung ihrer nicht sorgeberechtigten Eltern im Fahrzeug befand.

Das Kind sei bereits von der Einrichtung als vermisst gemeldet worden. Bei dem Versuch, das Kind in die Obhut zu nehmen, hätten mehrere Familienmitglieder des Mädchens die Polizisten attackiert, hieß es in der Mitteilung.

Drei Polizeibeamte wurden demnach verletzt. Zwei von ihnen seien aktuell nicht dienstfähig.