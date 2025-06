26.06.2025 15:24 Sattelzug kracht in Tanklaster: Brummi-Fahrer schwer verletzt

Auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen in Höhe des Rastplatzes Glindbusch in einen Tanklaster gekracht.

Von Robert Stoll

Bockel - Schwerer Unfall auf der A1! Am Donnerstagmorgen ist ein Sattelzug in Höhe des Rastplatzes Glindbusch in einen Tanklaster gekracht. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Alles in Kürze Sattelzug kracht in Tanklaster auf A1

Fahrer des Sattelzuges schwer verletzt

Unfall ereignete sich gegen 7:05 Uhr

Gesamtschaden auf 130.000 Euro geschätzt

A1 in Richtung Hamburg zeitweise gesperrt Mehr anzeigen Auf der A1 ist ein Sattelzug am Donnerstagmorgen in einen Tanklaster gekracht. © Polizeiinspektion Rotenburg Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 7.05 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen samt Tank-Auflieger auf der Einfädelungsspur unterwegs, als plötzlich ein Sattelzug von hinten in ihn hineinkrachte und rund 100 Meter weiter über die Fahrbahn schob. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, die Sattelzugmaschine fast vollständig zerstört. Der 45 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Tanklasters hingegen blieb unverletzt. Unfall A1 Motorradunfall und Mega-Stau auf der A1: Zwei Biker schwer verletzt Unfall A1 Schwerer Unfall auf der A1: Vier Verletzte und kilometerlanger Stau in der Nacht Die Fahrbahn war mit Trümmerteilen übersät, zudem waren Kraft- und Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 130.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen musste die A1 in Richtung Hamburg kurzfristig voll gesperrt werden. Nach rund 30 Minuten konnte zunächst ein Streifen wieder freigegeben werden, gegen 13.15 Uhr die gesamte Fahrbahn. Bis dahin war es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04282-50870 zu melden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg