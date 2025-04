Schwerer Unfall auf der A1: Auto kracht in Leitplanke und überschlägt sich

Bei einem Unfall auf der A1 wurden drei Personen verletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach einer Panne habe ein Mann am Mittwochabend sein Auto in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen Frechen und Hürth-Gleuel auf dem Seitenstreifen geparkt, berichtete ein Sprecher der zuständigen Kölner Polizei am Donnerstagmorgen.

Während der Autofahrer hinter ihm noch hätte abbremsen können, sei ein weiterer Autofahrer nach rechts ausgewichen und dabei mit der Leitplanke kollidiert. Daraufhin habe er sich mit dem Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Dieses sei gegen den abgestellten Wagen gestoßen.

Der Fahrer des geparkten Autos hätte zu diesem Zeitpunkt bereits hinter der Leitplanke gestanden, sei allerdings dort von Trümmerteilen am Kopf getroffen worden, sagte der Polizeisprecher weiter.

Er sei einer der Verletzten. Um wen es sich bei den beiden anderen Betroffenen handelte, war zunächst unklar.