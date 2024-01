03.01.2024 18:10 Sprinter überschlägt sich auf A1: Fahrer und Beifahrerin (23) lebensgefährlich verletzt

Auf der A1 bei Nettersheim in Richtung Euskirchen hat sich am heutigen Mittwoch ein heftiger Unfall ereignet. Zwei Personen schweben in Lebensgefahr.

Von Maurice Hossinger

Nettersheim - Auf der A1 vor Euskirchen hat sich am heutigen Mittwoch ein schlimmer Unfall ereignet. Zwei Personen im Alter von 34 und 23 Jahren schweben seitdem in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber landete nach dem Unfall auf der Fahrbahn und sammelte einen der Verletzten ein. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa Der Unfall soll sich Informationen der Polizei zufolge gegen 14.20 Uhr abgespielt haben. Aus bislang noch ungeklärten Umständen soll sich der Kleintransporter der Marke Mercedes plötzlich überschlagen haben. Dabei erlitten sowohl der 34-jährige Fahrer als auch seine jüngere Beifahrerin lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber landete wenig später auf der Fahrbahn und transportierte eine der verletzten Personen in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn ist aktuell noch gesperrt. Eine Umleitung ab der Anschlussstelle Nettersheim wurde eingerichtet.

Titelfoto: Thomas Warnack/dpa