Tiertransporter verursacht Unfall: Fahrerin fährt weiter, 660 Ferkel müssen umziehen

Delmenhorst - Am Montag kam es auf der A1 zu einem tierischen Vorfall. Ein Viehtransporter verlor einen Reifen und verursachte dadurch einen Unfall .

An dem VW des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine 43-jährige Frau aus Belarus gegen 21.20 Uhr mit einem Tiertransporter auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs.

Zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr löste sich plötzlich ein Reifen samt Felge vom Sattelanhänger. Die Einzelteile blieben auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Ein 55-Jähriger, der mit seinem VW in dieselbe Richtung unterwegs war, krachte mit voller Wucht gegen den schweren Gegenstand. Infolgedessen kam er nach rechts von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Durch den Crash entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.