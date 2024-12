Tödlicher Unfall auf der A1 in Hamburg: Fahrer (†46) aus Wagen geschleudert

Hamburg - In der Nacht zu Donnerstag hat es auf der A1 in Hamburg einen Unfall gegeben, bei dem ein 46 Jahre alter Mann ums Leben gekommen ist.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen an der Unfallstelle auf der A1 in Hamburg. © NEWS5 / René Schröder

Wie die Polizei Hamburg am Morgen bestätigte, hatte sich der Unfall gegen 23.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Öjendorf ereignet.

In Fahrtrichtung Lübeck habe der Fahrer eines Transporters wohl eine kurzfristig eingerichtete Nachtbaustelle übersehen und sei seitlich in ein Sicherungsfahrzeug gekracht. Beim Aufprall sei der Mann aus dem Fenster des Wagens geschleudert worden und noch am Unfallort verstorben, so ein Sprecher.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Die Baustellenmitarbeitenden wurden vor Ort vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut.