Auto knallt in Baustellen-Schild und löst diese Kettenreaktion aus

Erftstadt - Am Autobahndreieck A1/A61 bei Erftstadt hat sich am Montag ein kurioser Massencrash ereignet. Laut Polizei sollen dabei mindestens 36 Autos beschädigt worden sein.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Eine bislang noch unbekannte Person soll die Reihe an Unfällen dadurch ausgelöst haben, dass sie zunächst eine "Warnbake" - ein rot-weiß-gestreiftes Warnschild - überfuhr.

Ohne zu Bremsen soll sich der Fahrer oder die Fahrerin vom Unfallort entfernt haben. Allerdings soll das Schild anschließend so ungünstig auf die Fahrbahn geflogen sein, dass mehrere Fahrzeuge abrupt abbremsen mussten.

In der Folge knallten gleich mehrere Fahrzeuge in das am Boden liegende Schild. Andere Autos versuchten noch auszuweichen, stießen dabei allerdings mit anderen Wagen zusammen.

Laut Polizei hätten sich einige der Fahrerinnen und Fahrer erst nach dem Unfall bei den Beamten gemeldet und von Schäden berichtet. Noch ist unklar, ob und wie viele Personen dabei verletzt wurden.