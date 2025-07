Unfall auf A1 im Norden: Lkw-Fahrer übersieht Stauende

Bremen - Auf Höhe des Autobahnzubringers Hemelingen auf der A1 in der Nähe von Bremen ereignete sich am Mittwoch um 14.55 Uhr ein Unfall mit hohem Sachschaden. Beteiligt waren vier Fahrzeuge.

Alles in Kürze

Auf Höhe des Autobahnzubringers Hemelingen auf der A1 kam es zu einem Unfall. © XOYO Film/Jörn Hüneke

Dabei habe ein Lkw-Fahrer das Stauende übersehen und sei daraufhin aufgefahren. Vor ihm: ein anderer Lkw mit einem Auflieger, so ein Sprecher der Polizei Bremen.

Dieser Aufprall wiederum habe dazu geführt, dass auch der zweite Laster weiter nach vorne geschoben wurde, woraufhin dieser zwei weitere, vor ihm wartende Autos anfuhr.

Zwei Fahrstreifen seien daraufhin gesperrt worden. Der Verkehr konnte jedoch über den Standstreifen umgeleitet werden. Demnach habe es keine Vollsperrung gegeben, jedoch sei der Verkehr ins Stocken geraten.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, die noch beseitigt werden müssen, sind die beiden Fahrstreifen aktuell auch noch immer nicht befahrbar.

An dem hinteren Lkw sei ein erheblicher Sachschaden an der Zugmaschine entstanden ebenso wie an dem Aufleger des Lasters vor ihm. Beide Fahrzeuge seien nach den Angaben des Sprechers deshalb vermutlich nicht mehr fahrbereit.