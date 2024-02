Unfall auf A1: Lastwagen durchbricht Betonwand und gerät in Gegenverkehr

Dinklage - Die A1 ist seit Montagvormittag zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf in Niedersachsen voll gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Es kommt zu erheblichem Stau auf der A1. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Unfall geschah gegen 11.05 Uhr, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach war vermutlich ein Reifenplatzer bei einem Sattelzug in Fahrtrichtung Bremen Auslöser der Karambolage.

Der 46-jährige Fahrer kam mit seinem Laster nach links von der Fahrbahn ab, dabei stieß er zunächst seitlich mit einem Auto zusammen, in dem ein 54-Jähriger aus Großbritannien saß.

Danach durchbrach der Sattelzug die Betongleitschutzwand und geriet in den Gegenverkehr der A1. Dort kollidierte er mit einem Schweinelaster eines 39-jährigen Mannes aus Steinfeld und dem Transporter eines 24-jährigen Mannes aus Diepholz.

Ein 54-jähriger aus Warburg am Steuer seines Wohnmobils wich auf die Böschung an der Autobahn aus und konnte so einen Zusammenstoß verhindern.

Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Alle anderen Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.