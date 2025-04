VW überschlägt sich auf A1 und kracht in Mercedes: Drei Männer schwer verletzt

Frechen - In der Nähe von Köln sind am gestrigen Mittwochabend bei einem Autounfall drei Männer schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr in der Nähe der Autobahn-Ausfahrt Köln-West. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ersten Informationen der Polizei zufolge war gegen 21.45 Uhr ein 30-Jähriger samt Beifahrer (28) in einem VW Richtung Gleuel unterwegs, als er in einer Kurve hinter dem Autobahnkreuz Köln-West voll in die Eisen ging.

Blitzschnell zog der junge Mann aus noch unklaren Gründen mit dem Auto von der linken Spur nach ganz rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun.

Dadurch überschlug sich der VW und krachte gegen den auf dem Seitenstreifen geparkten Mercedes eines 76-Jährigen. Weil sich der Senior zum Zeitpunkt des Crashs neben seinem Auto aufgehalten hatte, erlitt er durch abfliegende Splitter eine schwere Verletzung am Arm.

Die beiden Insassen des VW wurden ebenfalls schwer verletzt und mussten kurz darauf in ein Krankenhaus geliefert werden.