Unfall auf A10 sorgt für dicken Stau in Richtung Dreieck Spreeau

Berlin - Am Sonntagnachmittag hat es auf der Autobahn 10 östlich von Berlin gekracht.

Die Polizei ist vor Ort und der Rettungsdienst im Einsatz. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der ADAC mitteilte, gab es gegen 16.50 Uhr auf dem Berliner Ring zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf einen Unfall, der sich auf alle Spuren in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau auswirkte.

Wie viele Fahrzeuge an dem Crash beteiligt waren und ob es dabei Verletzte gab, ist zunächst nicht bekannt.

Die Polizei ist vor Ort und der Rettungsdienst im Einsatz.

In der Folge bildete sich jedoch ein Stau. Es kann zu einigen Minuten Wartezeit kommen.