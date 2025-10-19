Unfall auf A10 sorgt für dicken Stau in Richtung Dreieck Spreeau
Berlin - Am Sonntagnachmittag hat es auf der Autobahn 10 östlich von Berlin gekracht.
Wie der ADAC mitteilte, gab es gegen 16.50 Uhr auf dem Berliner Ring zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf einen Unfall, der sich auf alle Spuren in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau auswirkte.
Wie viele Fahrzeuge an dem Crash beteiligt waren und ob es dabei Verletzte gab, ist zunächst nicht bekannt.
Die Polizei ist vor Ort und der Rettungsdienst im Einsatz.
In der Folge bildete sich jedoch ein Stau. Es kann zu einigen Minuten Wartezeit kommen.
Die Einsatzkräfte bitten darum, weiterhin eine Rettungsgasse zu bilden. Wie lange die Einschränkung noch bestehen bleibt, ist unklar.
