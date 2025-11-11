 7.470

Nichts geht mehr! A13 nahe Dresden voll gesperrt

Massive Behinderungen auf der A13 nahe Dresden! Die Richtungsfahrbahn Berlin musste am Dienstagabend voll gesperrt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Wegen eines Lkw-Unfalls ist die A13 in Richtung Berlin auf Höhe Radeburg dicht. (Symbolfoto)
Wegen eines Lkw-Unfalls ist die A13 in Richtung Berlin auf Höhe Radeburg dicht. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ist ein Lkw kurz nach 17.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Thiendorf verunfallt.

Der Fahrer soll sich dabei Verletzungen zugezogen haben. Weitere Details lagen der Polizei zunächst nicht vor.

"Der Einsatz läuft noch", so ein Sprecher.

Nach TAG24-Informationen sollen mindestens sieben Feuerwehr- und vier Rettungsfahrzeuge zur Unfallstelle alarmiert worden sein. Offenbar kippte ein Lkw um und brannte aus.

Die Bergungsarbeiten dürften noch einige Stunden andauern. Laut aktueller Prognose soll die Vollsperrung bis circa Mitternacht bestehen bleiben.

Der Verkehr wird von der Autobahn abgeleitet. Laut ADAC staut es sich über fünf Kilometer. Es muss mit rund 60 Minuten Zeitverlust gerechnet werden.

