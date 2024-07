Übler Unfall auf der A13: Mazda rast in Laster und überschlägt sich - Fahrer (19) schwer verletzt

Thiendorf - Schwerer Crash auf der A13 bei Dresden . Ein Ukrainer fuhr auf einen Laster auf und überschlug sich. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Der Mazda wurde von der Fahrbahn geschleudert und überschlug sich in der Folge. © Roland Halkasch

Heftiger Unfall am Montagnachmittag.

Ein Ukrainer (19) war gegen 14.30 Uhr auf der A13 in Richtung Berlin unterwegs gewesen. Kurz hinter der Anschlussstelle Radeburg passierte es: Der Fahrer war offenbar abgelenkt, raste mit seinem Mazda 3 voll in einen Laster, zog zur Seite und überschlug sich.

Rasch trafen die alarmierten Rettungskräfte am Unfallort ein, befreiten den 19-Jährigen aus dem Wrack und versorgten ihn. Der Verunfallte musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Er erlitt schwere Verletzungen, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage. Der 61-jährige Lkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt.

Für die Dauer des Einsatzes war die Autobahn zeitweilig voll gesperrt. Gegen 15.25 Uhr galt dann wieder freie Fahrt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Doch der Unfall-Mazda dürfte nur noch Schrottwert haben.