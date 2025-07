30.07.2025 16:45 A14 gesperrt: Schwerlaster kracht in Stau-Ende, zwei Menschen verletzt

Die A14 ist am Mittwoch in Höhe Magdeburg komplett gesperrt worden. Ein Schwerlasttransporter krachte ungebremst in ein Stauende. Ein anderer verlor Rapssamen.

Von Robert Lilge

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg